Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме главу киевского режима Владимира Зеленского и ряд европейских лидеров.
В Вашингтон, помимо украинского политика, прибыли лидер Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб, руководитель правительства Италии Джорджа Мелони, премьер-министр Британии Кир Стармер, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. Большинство европейских лидеров покинули столицу США сразу же после завершения переговоров.
Трамп прерывал разговор с лидерами ЕС для телефонного разговора с Путиным.
Дональд Трамп в ходе встречи с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами сделал перерыв, чтобы провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
Помощник российского лидера Юрий Ушаков подтвердил, что Путин поговорил с Трампом по телефону. Он уточнил, что разговор состоялся по инициативе американской стороны и продолжался примерно 40 минут. После звонка Трамп продолжил переговоры в Овальном кабинете.
Президент США допустил, что украинское урегулирование может не состояться.
Дональд Трамп во время встречи в Белом доме заявил, что существует вероятность провала в урегулировании украинского конфликта. Вместе с тем он обратил внимание, что положительный исход также возможен.
Кроме того, американский лидер указал на отсутствие «слишком сложных» вопросов в рамках урегулирования. Президент США также уточнил, что перспектива урегулирования конфликта на Украине через переговоры будет ясна через неделю или две.
Глава Белого дома добавил, что заключить сделку хотят якобы обе стороны конфликта.
Перед встречей с Зеленским в Овальном кабинете поставили карту Украины.
Большая карта Украины была установлена в Овальном кабинете Белого дома перед переговорами Трампа и Зеленского. Её поставили напротив стола, за которым сидели американский лидер и глава киевского режима.
Сразу же после этого журналистов попросили покинуть Овальный кабинет. После этого Белый дом опубликовал фотографию, на которой на фоне карты изображены Трамп и Зеленский. На снимке видно, как американский лидер что-то объясняет главе киевского режима.
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов выразил мнение, что установленная перед переговорами карта является сигналом Зеленскому о необходимости признать реальное положение дел на фронте.
Он отметил, что в процессе продвижения российских военных ситуация на передовой продолжает меняться, и площадь территорий, освобождаемых Россией, увеличивается.
Трамп надеется на встречу Путина и Зеленского.
Американский портал Axios написал, что Дональд Трамп надеется на то, что встреча Путина и Зеленского может состояться уже до конца августа. По информации журналиста Барака Равида, подготовка к возможным переговорам уже ведётся.
Канцлер Германии Фридрих Мерц, в свою очередь, утверждает, что Трамп в ходе телефонного разговора с Путиным достиг договоренности о проведении встречи российского лидера с Зеленским в течение двух недель. Глава немецкого правительства отметил, что место переговоров пока не определено.
Вместе с тем пока нет офицальной информации, согласна ли российская сторона участвовать в таком мероприятии.
В МИД РФ заявили, что переговоры показали разногласия в подходах Трампа и Европы.
Посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник обратил внимание, что переговоры Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами выявили существенные расхождения в позициях Вашингтона и Европы по урегулированию.
Дипломат отметил, что Трамп дал понять, что не рассматривает режим прекращения огня как условие, необходимое для продвижения переговорного процесса. Мирошник добавил, что европейские лидеры действовали в соответствии с заранее подготовленным планом и вновь настаивали на прекращении огня и предоставлении гарантий Украине.
Напомним, 17 августа Дональд Трамп написал, что Владимир Зеленский может быстро завершить украинский конфликт, отказавшись от притязаний на Крым и стремления сделать Украину частью НАТО. При этом глава Белого дома добавил к своей публикации текст о том, что «некоторые вещи никогда не меняются».