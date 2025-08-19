Речь идёт о «письме мира», в котором Мелания Трамп призвала Путина защитить детей. Первая леди США подчеркнула, что забота о подрастающем поколении должна стоять выше, чем политические разногласия и личные удобства. В ответ военкор Александр Коц заявил, что Мелании нужно было призвать к защите детей ещё 11 лет назад, поскольку они начали страдать ещё в 2014 году. Глава комиссии Общественной палаты России Владимир Рогов, со своей стороны, призвал первую леди США обратить внимание на положение украинских детей и защитить их от действий киевского режима.