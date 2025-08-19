Стубб: западные лидеры вместе приняли решение о звонке Трампа Путину

Ранее стало известно, что в ходе разговора особое внимание Путин уделил прогрессу, достигнутому в ходе обсуждений по вопросу урегулирования украинского конфликта. Президент РФ поблагодарил коллегу из США за содействие и отметил позитивные результаты, которых удалось достичь на пути к мирному решению кризиса.