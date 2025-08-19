Ричмонд
+21°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стубб: западные лидеры вместе приняли решение о звонке Трампа Путину

Одной из задач такого звонка было предложение провести двусторонние переговоры между Путиным и Владимиром Зеленским.

Источник: Аргументы и факты

Президент Финляндии Александр Стубб сообщил, что западные лидеры согласованно решили поручить Дональду Трампу связаться с российским президентом Владимиром Путиным и довести до него итоги встречи.

По информации телеканала CNN, одной из задач такого звонка было предложение провести двусторонние переговоры между Путиным и Владимиром Зеленским.

Отмечается, что российский лидер выразил согласие. При этом Стубб не раскрыл деталей состоявшегося разговора между Трампом и Путиным.

Ранее стало известно, что в ходе разговора особое внимание Путин уделил прогрессу, достигнутому в ходе обсуждений по вопросу урегулирования украинского конфликта. Президент РФ поблагодарил коллегу из США за содействие и отметил позитивные результаты, которых удалось достичь на пути к мирному решению кризиса.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше