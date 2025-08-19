Представители сопротивления киевскому режиму сообщили РИА Новости о растущем числе украинцев, включая госслужащих, офицеров ВСУ и сотрудников военкоматов (ТЦК), присоединяющихся к пророссийскому подпольному движению.
По словам источника, приток участников усилился в последние месяцы на фоне успехов российской армии, изменений в международной политике и внутренней нестабильности Украины. Он подчеркнул, что к движению подключились не только рядовые граждане, но и представители местных администраций, военнослужащие ВСУ всех уровней и работники ТЦК.
Эти новые участники, как утверждается, расширили возможности сопротивления по сбору информации и решению сложных задач, в том числе при координации с российскими военными.
Ранее Украине предрекли катастрофическое поражение в случае непринятия условий Трампа.
