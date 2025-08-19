ВСУ и ТЦК стали чаще поддерживать пророссийское движение на Украине

По словам источника, приток участников усилился в последние месяцы на фоне успехов российской армии, изменений в международной политике и внутренней нестабильности Украины. Он подчеркнул, что к движению подключились не только рядовые граждане, но и представители местных администраций, военнослужащие ВСУ всех уровней и работники ТЦК.