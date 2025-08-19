Немецкое издание Der Spiegel опубликовало рассекреченные архивные документы 1994 года, содержащие высказывания президента России Владимира Путина о принадлежности украинских и казахстанских территорий.
В материалах российский лидер утверждал, что Крым, восточные регионы Украины и север Казахстана исторически являются российскими землями. Путин отмечал сложность объяснения российскому населению передачи этих территорий другим государствам, учитывая проживание там миллионов русскоязычных.
— Невозможно объяснить, почему эти земли стали частью других государств, если там живут миллионы соотечественников, — объяснил российский лидер.
Эксперты отмечают, что даже 30 лет назад Путин связывал напряженность в регионе с положением русскоязычного населения, подчеркивая, что защита интересов России не означает попытку возродить империю, говорится в статье.
Президент США Дональд Трамп считает признание Украиной всего Донбасса частью России важным шагом к быстрому заключению мира. Позже в Сети появились информация, что украинский лидер Владимир Зеленский отверг это предложение.