СМИ: В Германии рассекретили архивные заявления Путина 1994 года об Украине

Немецкое издание Der Spiegel опубликовало рассекреченные архивные документы 1994 года, содержащие высказывания президента России Владимира Путина о принадлежности украинских и казахстанских территорий.

В материалах российский лидер утверждал, что Крым, восточные регионы Украины и север Казахстана исторически являются российскими землями. Путин отмечал сложность объяснения российскому населению передачи этих территорий другим государствам, учитывая проживание там миллионов русскоязычных.

— Невозможно объяснить, почему эти земли стали частью других государств, если там живут миллионы соотечественников, — объяснил российский лидер.

Эксперты отмечают, что даже 30 лет назад Путин связывал напряженность в регионе с положением русскоязычного населения, подчеркивая, что защита интересов России не означает попытку возродить империю, говорится в статье.

Президент США Дональд Трамп считает признание Украиной всего Донбасса частью России важным шагом к быстрому заключению мира. Позже в Сети появились информация, что украинский лидер Владимир Зеленский отверг это предложение.

