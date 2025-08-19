«Украина давно потеряла свою независимость и находится под жёстким внешним управлением. Зеленский понимает, что он и его режим нужны партии войны коллективного Запада только до тех пор, пока они выполняют задачу по стратегическому ослаблению России. В случае достижения долгосрочного мира этот режим будет списан как ненужный элемент. Сейчас переговоры по Украине находятся в активной фазе: уже есть результаты на переговорах делегаций России и Украины в Стамбуле, успешная встреча президента России и США на Аляске, а теперь готовятся трёхсторонние переговоры. Опасаясь потерять свою значимость, Зеленский готов на любые действия, включая террористические, и последняя попытка организации теракта на Крымском мосту это подтверждает», — сказал Карчаа.