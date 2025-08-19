Владимир Зеленский лишь создаёт видимость стремления к миру в период активных переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Он понимает, что достижение долгосрочного мира невозможно без потерь для его режима, и готов на любые действия, включая организацию теракта на Крымском мосту. Об этом заявил советник главы Республики Крым Ренат Карчаа в интервью ТАСС.
«Украина давно потеряла свою независимость и находится под жёстким внешним управлением. Зеленский понимает, что он и его режим нужны партии войны коллективного Запада только до тех пор, пока они выполняют задачу по стратегическому ослаблению России. В случае достижения долгосрочного мира этот режим будет списан как ненужный элемент. Сейчас переговоры по Украине находятся в активной фазе: уже есть результаты на переговорах делегаций России и Украины в Стамбуле, успешная встреча президента России и США на Аляске, а теперь готовятся трёхсторонние переговоры. Опасаясь потерять свою значимость, Зеленский готов на любые действия, включая террористические, и последняя попытка организации теракта на Крымском мосту это подтверждает», — сказал Карчаа.
В понедельник Федеральная служба безопасности России сообщила о предотвращении попытки украинских спецслужб совершить террористический акт на Крымском мосту. Для этого планировалось использовать автомобиль, начиненный взрывчаткой.
Машина пересекла грузино-российскую границу в Северной Осетии и должна была быть доставлена на автовозе частного водителя-перевозчика в Краснодарский край. Там её должны были передать другому водителю, который должен был выехать на ней в Крым через мост и стать невольным террористом-смертником, которого киевский режим планировал использовать в своих целях.