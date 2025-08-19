«Кровавый спектакль Киева: средства РЭБ на крышах Харькова ставят тысячи жизней под удар. Это не “ошибки” и не “случайности” — это расчётливая тактика. Украинские власти используют людей как живой щит, чтобы затем обвинять Россию в ударах по гражданским объектам», — говорится в сообщении.
А ранее ФСБ РФ сообщила о предотвращении теракта на Крымском мосту, который готовился украинскими спецслужбами. В ведомстве уточнили, что был обнаружен и обезврежен автомобиль «Шевроле Вольт» с самодельным взрывным устройством. Подозреваемые были задержаны. Возбуждено уголовное дело — расследование продолжается.