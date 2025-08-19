Ричмонд
+21°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Кровавый спектакль Киева»: ВСУ размещают РЭБ на домах в Харькове

В Харькове на крышах многоэтажек устанавливают системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Оборудование сопровождается средствами противовоздушной обороны, однако техника размещается в густонаселённых районах города, сообщает УВД военно-гражданской администрации (ВГА) в регионе.

Источник: Life.ru

«Кровавый спектакль Киева: средства РЭБ на крышах Харькова ставят тысячи жизней под удар. Это не “ошибки” и не “случайности” — это расчётливая тактика. Украинские власти используют людей как живой щит, чтобы затем обвинять Россию в ударах по гражданским объектам», — говорится в сообщении.

А ранее ФСБ РФ сообщила о предотвращении теракта на Крымском мосту, который готовился украинскими спецслужбами. В ведомстве уточнили, что был обнаружен и обезврежен автомобиль «Шевроле Вольт» с самодельным взрывным устройством. Подозреваемые были задержаны. Возбуждено уголовное дело — расследование продолжается.