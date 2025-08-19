Белый дом опубликовал фото, как Трамп разговаривает по телефону с Путиным

Администрация Белого дома обнародовала снимок, на котором запечатлён момент телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и главой России Владимиром Путиным.
«В Овальном кабинете президент Дональд Трамп беседует по телефону с президентом Путиным», — говорится в сообщении.
На фотографии, сделанной в Овальном кабинете, также можно увидеть государственного секретаря США Марко Рубио и вице-президента Джей Ди Вэнса.
Ранее Трамп сообщил, что после завершения переговоров с европейскими лидерами в Белом доме он связался с Путиным по телефону.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше