Белый дом опубликовал фото, как Трамп разговаривает по телефону с Путиным

Ранее президент США заявил, что позвонил Владимиру Путину после завершения переговоров с европейскими лидерами в Белом доме.

Источник: Аргументы и факты

Администрация Белого дома обнародовала снимок, на котором запечатлён момент телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и главой России Владимиром Путиным.

«В Овальном кабинете президент Дональд Трамп беседует по телефону с президентом Путиным», — говорится в сообщении.

На фотографии, сделанной в Овальном кабинете, также можно увидеть государственного секретаря США Марко Рубио и вице-президента Джей Ди Вэнса.

Ранее Трамп сообщил, что после завершения переговоров с европейскими лидерами в Белом доме он связался с Путиным по телефону.

