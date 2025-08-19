На Западе рассказали об уловке Зеленского и ЕС на встрече с Трампом

«В то время как Трамп хочет заключить сделку — любую сделку — как можно скорее, Киев и его сторонники захотят выиграть время, чтобы проработать детали и избежать принуждения к невыгодному для себя соглашению», — говорится в материале.
Как пишет автор статьи, Европа против того, чтобы идея передачи Украиной территории стала предпосылкой для заключения сделки между Москвой и Киевом.
«Вместо того, чтобы решать территориальный вопрос, европейские союзники Украины предпочли сосредоточиться (На встрече в Белом доме. — Прим. Ред.) на гарантиях безопасности», — подчеркивает издание.
По словам автора, такая тактика лишь укрепляет план Трампа по урегулированию украинского конфликта через диалог с Россией.
«Крушащая все на своем сила Трампа стремительно продвигается вперед. Но мало кто может сказать, куда он движется», — подытоживает FT.
В понедельник президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС: генсека НАТО Марк Рютте, главу Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьера Британии Кира Стармера, президента Франции Эммануэль Макрон, канцлера ФРГ Фридриха Мерца, президента Финляндии Александра Стубба, премьера Италии Джорджу Мелони и Владимира Зеленского.
Сам Трамп назвал встречу «очень плодотворной». Он заявил, что стороны обсудили гарантии безопасности для Украины, которые будут предоставляться различными европейскими странами при координации с Соединенными Штатами Америки.