Киев настаивает на компенсациях со стороны России

А ранее стало известно, что Украина отвергает любые сценарии, в которых речь идёт о передаче территорий России. Власти Незалежной настаивают на прекращении огня как первом шаге к урегулированию конфликта. В требованиях также указано, что любые шаги по смягчению санкционных мер против России возможны только при выполнении достигнутых договорённостей.