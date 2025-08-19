Путин держит козыри, Зеленский находится под давлением: реакция мировых СМИ на встречу в Белом доме

В статье Bloomberg отмечается, что предложение Трампа о двусторонних переговорах с участием России и Украины можно рассматривать как шаг к посредничеству в конфликте. Однако остается под вопросом, согласится ли президент РФ Владимир Путин на такие обсуждения. Помощник российского лидера не подтвердил наличие прорыва, что вызывает сомнения в оптимизме заявлений из Вашингтона.