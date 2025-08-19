Ричмонд
Трамп прервал фон дер Ляйен во время обвинений России

Американский лидер Дональд Трамп резко отреагировал на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о так называемых «похищенных детях». Во время переговоров в Белом доме республиканец заявил, что обсуждения с европейскими лидерами сосредоточены исключительно на вопросах заключения соглашения.

Источник: Life.ru

«Мы собрались для обсуждения другого вопроса. Для заключения сделки», — сказал президент Соединённых Штатов.

Ранее Трамп рассказал, кто займётся переговорами с Россией и Украиной со стороны США. По его словам, действия с Москвой и Киевом координируют вице-президент Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф.

