В Кременчуге после взрывов загорелся НПЗ

Тепловую аномалию на территории предприятия зафиксировал сервис NASA.

Источник: Аргументы и факты

В городе Кременчуг Полтавской области в результате взрывов произошел пожар на местном нефтеперерабатывающем заводе, сообщил в своем Telegram-канале военкор Кирилл Федеоров.

По его словам, указывающую на пожар тепловую аномалию зафиксировал на территории НПЗ сервис NASA FIRMS.

По информации военных Telegram-каналов, взрывы в Кременчуге прогремели минувшей ночью на фоне воздушной тревоге. Сообщается о нанесении ударов по объектам противника на территории города с применением ракет и БПЛА.

Напомним, в середине июня НПЗ в Кременчуге стал целью комбинированного удара, для нанесения которого использовались БПЛА и высокоточное оружие. Тогда в Минобороны РФ сообщили, что пораженное предприятие снабжало топливом группировки ВСУ в Донбассе.

