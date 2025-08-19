В Кременчуге после взрывов загорелся НПЗ

В городе Кременчуг Полтавской области в результате взрывов произошел пожар на местном нефтеперерабатывающем заводе, сообщил в своем Telegram-канале военкор Кирилл Федеоров.
По его словам, указывающую на пожар тепловую аномалию зафиксировал на территории НПЗ сервис NASA FIRMS.
По информации военных Telegram-каналов, взрывы в Кременчуге прогремели минувшей ночью на фоне воздушной тревоге. Сообщается о нанесении ударов по объектам противника на территории города с применением ракет и БПЛА.
Напомним, в середине июня НПЗ в Кременчуге стал целью комбинированного удара, для нанесения которого использовались БПЛА и высокоточное оружие. Тогда в Минобороны РФ сообщили, что пораженное предприятие снабжало топливом группировки ВСУ в Донбассе.