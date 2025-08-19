Карчаа: попыткой подрыва Крымского моста Киев хочет вывести Путина из себя

Киев попыткой теракта на Крымском мосту пытается вести из себя президента России Владимира Путина, считает советник главы Республики Крым Ренат Карчаа.
Он отметил, что режим Владимира Зеленского пытается вывести Путина из равновесия и сорвать мирные переговоры, чтобы впоследствии обвинит Россию в бескомпромиссности и недоговороспособности, а впоследствии это может стать поводом для усиления санкционного давления США на Россию, передает ТАСС.
Карчаа добавил, что сегодня переговоры по Украине находятся «в активной фазе». Он пояснил, что ряд результатов был достигнут на переговорах делегаций Росси и Украины в Стамбуле, также имела успех встреча президентов России и США на Аляске. Теперь дело идет к трехсторонним переговорам, указал политик.
ФСБ России 18 августа сообщила о предотвращении теракта на Крымском мосту. Отмечается, что украинские спецслужбы планировали подорвать легковой автомобиль Chevrolet Volt со 130 кг взрывчатки.