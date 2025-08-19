Карчаа: попыткой подрыва Крымского моста Киев хочет вывести Путина из себя

Карчаа добавил, что сегодня переговоры по Украине находятся «в активной фазе». Он пояснил, что ряд результатов был достигнут на переговорах делегаций Росси и Украины в Стамбуле, также имела успех встреча президентов России и США на Аляске. Теперь дело идет к трехсторонним переговорам, указал политик.