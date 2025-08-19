Ким Чен Ын: ВМС КНДР станут опорой для суверенитета и ядерных сил страны

«Товарищ Ким Чен Ын отметил, что ВМС страны в ближайшем будущем станут надежной силой, прочно отвечающей за одну часть в составе государственных ядерных сил и в области применения ядерного оружия. По его словам, это значит, что боеспособность Военно-морских сил будет еще больше приспособлена к выполнению стратегии гособороны и осуществлению задач по сдерживанию», — говорится в публикации ЦТАК.