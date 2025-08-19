Ким Чен Ын: ВМС КНДР станут опорой для суверенитета и ядерных сил страны

Высший руководитель КНДР Ким Чен Ын побывал на эсминце «Чхве Хён» и, ознакомившись с ходом испытаний интегрированной системы вооружений судна, заявил, что Военно-морские силы страны станут опорой для ее суверенитета и ядерных сил. Об этом пишет Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Северокорейскому лидеру доложили об испытаниях вооружений и строительстве третьего эсминца класса «Чхве Хён». Политик положительно отреагировал на то, что оснащение ВМС «сверхсовременной боевой техникой и ядерным оружием» идет согласно плану, и призвал продолжать прилагать усилия для осуществления «эпохальных перемен» в Военно-морских силах.
«Товарищ Ким Чен Ын отметил, что ВМС страны в ближайшем будущем станут надежной силой, прочно отвечающей за одну часть в составе государственных ядерных сил и в области применения ядерного оружия. По его словам, это значит, что боеспособность Военно-морских сил будет еще больше приспособлена к выполнению стратегии гособороны и осуществлению задач по сдерживанию», — говорится в публикации ЦТАК.
Ранее сообщалось, что Северная Корея провела испытания новой модели ракеты противовоздушной обороны.