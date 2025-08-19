Мирзиёев: Теперь мы будем поддерживать футбол еще больше

Мы стремимся занять достойное место в мире во всех сферах. Наши спортсмены способны сделать это быстрее других. Своей волевой победой вы еще раз доказали: если наш народ трудится и стремится вперед, он способен достичь всего. В вашем лице весь мир увидел новое поколение Узбекистана — решительное, гордое, никогда не сдающееся. Теперь мы будем поддерживать футбол еще больше, чем раньше. Вы — доверие нашего народа и радость Президента.