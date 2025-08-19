Мирзиёев: Теперь мы будем поддерживать футбол еще больше

Два года назад он приезжал сюда и отметил необходимость возведения современного комплекса около существующего стадиона. Вскоре после этого президент подписал Постановление «О мерах по расширению сети футбольных образовательных учреждений и развитию футбольной инфраструктуры, соответствующей международным стандартам».
Центр, сданный в эксплуатацию накануне Дня независимости республики, стал важным звеном в развитии отечественного футбола.
Здесь одновременно могут проходить учебно-тренировочные сборы шести национальных сборных. Для этого построены стадионы, учебные корпуса, спортивные залы и гостиница. Дополнительные условия созданы благодаря площадке для пляжного футбола, крытому манежу для футзала, бассейну и реабилитационному отделению.
В комплексе созданы четыре специализированные структуры для подготовки профессиональных футболистов и специалистов:
- Центр подготовки специалистов футбола и научных исследований;
- Центр подготовки футбольных сборных команд;
- Республиканская футбольная академия;
В футбольной академии проводится отбор и воспитание юных талантов. Для организации процесса на международном уровне в центр приглашены специалисты из Аргентины, Венгрии и Хорватии. Они участвуют в подготовке квалифицированных тренеров, судей, аналитиков, селекционеров и футбольных менеджеров. В комплексе также создан VAR-центр.
Центр спортивной медицины и реабилитации.
В Центре спортивной медицины и реабилитации установлено современное зарубежное оборудование, внедрены передовые методики, что позволяет футболистам быстро восстанавливаться после нагрузок.
Глава государства пообщался со спортивными ветеранами и молодыми футболистами. Он подчеркнул, что футбол является самым массовым видом спорта в Узбекистане, и его развитие будет последовательно продолжаться.
Как отмечалось, в последние годы эта сфера в республике претерпела качественные изменения: от детского футбола и кружков до академий, клубов и чемпионатов. И результаты не заставили себя ждать: национальная сборная Узбекистана впервые вышла в финальную часть чемпионата мира. Еще одну яркую победа узбекистанцы одержали в апреле на Кубке Азии в Саудовской Аравии: юношеская сборная до 17 лет заняла первое место и завоевала путевку на ЧМ.
Лидер страны выразил футболистам свое признание.
Мы стремимся занять достойное место в мире во всех сферах. Наши спортсмены способны сделать это быстрее других. Своей волевой победой вы еще раз доказали: если наш народ трудится и стремится вперед, он способен достичь всего. В вашем лице весь мир увидел новое поколение Узбекистана — решительное, гордое, никогда не сдающееся. Теперь мы будем поддерживать футбол еще больше, чем раньше. Вы — доверие нашего народа и радость Президента.
В свою очередь спортсмены поблагодарили главу государства за созданные условия, пообещав оправдать доверие народа.