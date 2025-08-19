Ричмонд
Мерц анонсировал конференцию коалиции желающих после переговоров с Трампом

Канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщил, что после переговоров с президентом США Дональдом Трампом запланированы два ключевых мероприятия: видеоконференция так называемой «коалиции желающих» по поддержке Киева и внеочередное заседание Европейского совета. Пресс-конференция транслировалась на сайте немецкого издания Welt.

Источник: Life.ru

В «коалицию желающих» входят в общей сложности 30 государств мира. По словам канцлера ФРГ, они готовы и дальше помогать Украине.

Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп сообщил, что начал подготовку встречи российского лидера Владимира Путина и главаря киевского режима Владимира Зеленского. Место проведения переговоров будет определено позднее. После этой встречи, как утверждает республиканец, планируются трёхсторонние переговоры. Хозяин Белого дома добавил, что украинская сторона получит гарантии безопасности от «различных государств Европы» при координации с Вашингтоном.

