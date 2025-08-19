Мерц анонсировал конференцию коалиции желающих после переговоров с Трампом

В «коалицию желающих» входят в общей сложности 30 государств мира. По словам канцлера ФРГ, они готовы и дальше помогать Украине.
Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп сообщил, что начал подготовку встречи российского лидера Владимира Путина и главаря киевского режима Владимира Зеленского. Место проведения переговоров будет определено позднее. После этой встречи, как утверждает республиканец, планируются трёхсторонние переговоры. Хозяин Белого дома добавил, что украинская сторона получит гарантии безопасности от «различных государств Европы» при координации с Вашингтоном.