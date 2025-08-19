Котенок: войска РФ вклинились в оборону ВСУ на окраине Константиновки

Российским бойцам удалось вклиниться в оборону ВСУ на окраине города Константиновка в ДНР, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.
«Выбив противника из опорных пунктов на высотах севернее и западнее Предтечина, наши штурмовые подразделения вклинились в район обороны противника на юго-восточной окраине Константиновки», — написал он.
Котенок сообщил также об отступлении ВСУ укрепрайона, расположенного между Белой Горой и Ступочками под Клещеевкой, и о продвижении российских подразделений к одному из укрепрайонов противника на высотах к северу от Александро-Шультина.
Ранее стало известно о практически полном уничтожении 93-й бригады ВСУ под Константиновкой.