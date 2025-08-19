Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС РФ пресекли попытку прорыва границы боевиками ВСУ

Российские силовые структуры сообщили РИА Новости о пресечении попытки прорыва границы Брянской области группой украинских боевиков.

Российские силовые структуры сообщили РИА Новости о пресечении попытки прорыва границы Брянской области группой украинских боевиков.

В ходе боестолкновения пятеро нападавших были ликвидированы, двое захвачены в плен. Источник подчеркнул, что ВСУ регулярно предпринимают атаки на приграничные и центральные регионы России.

На территории Брянской области продолжает действовать режим контртеррористической операции.

Ранее сообщалось, что ВСУ и ТЦК стали чаще поддерживать пророссийское движение на Украине.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.