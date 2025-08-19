ВС РФ пресекли попытку прорыва границы боевиками ВСУ

Российские силовые структуры сообщили РИА Новости о пресечении попытки прорыва границы Брянской области группой украинских боевиков.
В ходе боестолкновения пятеро нападавших были ликвидированы, двое захвачены в плен. Источник подчеркнул, что ВСУ регулярно предпринимают атаки на приграничные и центральные регионы России.
На территории Брянской области продолжает действовать режим контртеррористической операции.
Ранее сообщалось, что ВСУ и ТЦК стали чаще поддерживать пророссийское движение на Украине.
