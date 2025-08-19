Дональд Трамп публично опроверг утверждение Урсулы фон дер Ляйен о якобы «похищенных украинских детях» во время прямого эфира. Президент США подчеркнул, что переговоры с европейскими лидерами в Белом доме посвящены исключительно заключению соглашения.
В ходе трансляции Трамп прервал обсуждение темы, инициированной главой Еврокомиссии. Он акцентировал, что целью встречи являлась выработка конкретных договоренностей, а не рассмотрение этого вопроса.
«Мы собрались для обсуждения другого вопроса. Для заключения сделки», — заявил американский лидер, четко обозначив рамки переговоров. Его реплика прозвучала в ответ на попытку фон дер Ляйен поднять тему, не входящую в официальную повестку встречи.
Прежде российская сторона опровергла громкие обвинения в адрес Москвы о якобы похищении украинских детей. Как сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова, в Стамбуле украинская делегация передала список из 339 несовершеннолетних, что стало неожиданностью для тех, кто на протяжении трех лет распространял ложные сведения о «десятках тысяч» похищенных детей.