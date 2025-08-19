Прежде российская сторона опровергла громкие обвинения в адрес Москвы о якобы похищении украинских детей. Как сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова, в Стамбуле украинская делегация передала список из 339 несовершеннолетних, что стало неожиданностью для тех, кто на протяжении трех лет распространял ложные сведения о «десятках тысяч» похищенных детей.