Бойцы РФ взяли под контроль дорогу с укреплениями ВСУ под Степногорском

По информации источников, российские десантники продвигаются вглубь обороны противника под Плавнями.

Источник: Аргументы и факты

Российские бойцы взяли под контроль одну из дорог в районе поселка Степногорск Запорожской области, сообщил во вторник Telegram-канал «Фронтовая птичка»,

«За прошедшие сутки под наш контроль перешла дорога у Степногорска, вдоль которой боевики ВСУ имели укрепления», — говорится в публикации.

Сообщается также о продвижении российских десантников вглубь позиций ВСУ в окрестностях села Плавни и уничтожении нескольких военных машин противника в этом районе.

Ранее стало известно об оперативном окружении ВСУ в городе Гуляйполе Запорожской области.