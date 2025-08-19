Бойцы РФ взяли под контроль дорогу с укреплениями ВСУ под Степногорском

Российские бойцы взяли под контроль одну из дорог в районе поселка Степногорск Запорожской области, сообщил во вторник Telegram-канал «Фронтовая птичка»,
«За прошедшие сутки под наш контроль перешла дорога у Степногорска, вдоль которой боевики ВСУ имели укрепления», — говорится в публикации.
Сообщается также о продвижении российских десантников вглубь позиций ВСУ в окрестностях села Плавни и уничтожении нескольких военных машин противника в этом районе.
Ранее стало известно об оперативном окружении ВСУ в городе Гуляйполе Запорожской области.