Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

The Globe and Mail: переговоры в США показали начало изменения мирового порядка

НЬЮ-ЙОРК, 19 августа. /ТАСС/. Переговоры президента США Дональда Трампа с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским показали, что мировой порядок начал меняться. Такое мнение высказала канадская газета The Globe and Mail.

Источник: Reuters

«После 72 часов переговоров больших держав и геополитических потрясений мир стал вращаться в другую сторону. Внезапно Соединенные Штаты, чья внешняя политика на протяжении полувека была основана на противостоянии российской экспансии в Европе, похоже, согласились с российскими завоеваниями на европейской равнине. Также внезапно европейские страны объединились против Вашингтона», — пишет газета, комментируя встречу в столице США.

«США, которые еще восемь месяцев назад были силой, призванной защищать интересы Европы, превратились в угрозу ее интересам», — считает The Globe and Mail.

18 августа Трамп принял Зеленского, президентов Финляндии и Франции Александера Стубба и Эмманюэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, канцлера ФРГ Фридриха Мерца, главу правительства Италии Джорджу Мелони. Кроме того, во встрече участвовали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. Такое число руководителей высшего уровня было одновременно представлено в Белом доме впервые. Этот беспрецедентный состав участников, свидетельствующий о важности обсуждаемой проблемы, отметил и сам американский лидер.

В ходе встречи Трамп позвонил Путину, с которым, по словам главы Белого дома, он обсудил в том числе перспективы проведения встречи российского лидера с Зеленским, а затем и трехсторонних переговоров. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, лидеры России и США высказались в поддержку продолжения прямых консультаций между Москвой и Киевом, в том числе рассматривалась идея повышения их уровня.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше