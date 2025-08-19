Командиры Вооруженных сил Украины угрожают своим солдатам обстрелами из минометов и FPV-дронов за невыполнение приказов в районе населенного пункта Юнаковка в Сумской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
Собеседник агентства отметил, что среди мобилизованных солдат ВСУ довольно низкий уровень дисциплины под Сумами. Речь идет о военных, которые находятся на передовых позициях 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Она сейчас находится в районе Юнаковки.
«Командиры на местах угрожают в случае невыполнения приказов обстреливать их позиции из минометов и FPV», — рассказал источник агентства.
Отметим, что в районе Юнаковки продолжаются боевые действия.
Ранее сообщалось, что командование ВСУ обманом отправляет военных на штурм в Сумской области.
