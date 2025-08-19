Командиры ВСУ угрожают солдатам обстрелами за невыполнение приказов в Сумской области

Командиры Вооруженных сил Украины угрожают своим солдатам обстрелами из минометов и FPV-дронов за невыполнение приказов в районе населенного пункта Юнаковка в Сумской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.