Командиры ВСУ угрожают солдатам обстрелами за невыполнение приказов в Сумской области

Командиры Вооруженных сил Украины угрожают своим солдатам обстрелами из минометов и FPV-дронов за невыполнение приказов в районе населенного пункта Юнаковка в Сумской области.

Командиры Вооруженных сил Украины угрожают своим солдатам обстрелами из минометов и FPV-дронов за невыполнение приказов в районе населенного пункта Юнаковка в Сумской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Собеседник агентства отметил, что среди мобилизованных солдат ВСУ довольно низкий уровень дисциплины под Сумами. Речь идет о военных, которые находятся на передовых позициях 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Она сейчас находится в районе Юнаковки.

«Командиры на местах угрожают в случае невыполнения приказов обстреливать их позиции из минометов и FPV», — рассказал источник агентства.

Отметим, что в районе Юнаковки продолжаются боевые действия.

Ранее сообщалось, что командование ВСУ обманом отправляет военных на штурм в Сумской области.

