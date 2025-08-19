Ричмонд
Лисицын: ВСУ стянули до двух полков к Доброполью и Родинскому

Военкор сообщил об ожесточенных боях на севере и юго-востоке Родинского.

Источник: Аргументы и факты

На красноармейском направлении ВСУ стянули до двух полков к городам Доброполье и Родинское, сообщил во вторник в своем Telegram-канале военкор Евгений Лисицын.

«Противник стянул до двух полков в район Нового Донбасса (около 14 км от Родинского — прим. ред.) и Золотого Колодезя (около 10 км от Доброполья)», — написал он.

Военкор сообщил об ожесточенных боях на севере и юго-востоке Родинского, а также об усилении российскими подразделениями давления на боевиков ВСУ в районе Чунишина и Лысовки.

Ранее в ВСУ признали, что российские бойцы закрепились на востоке Родинского.