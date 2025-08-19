Президент Финляндии оправдался за свое высказывание в Белом доме

Стубб пояснил, что в 1944 году Финляндия, будучи одной из сторон конфликта, сохранила независимость, но утратила суверенитет и территории, тогда как цель сейчас — гарантировать Украине и суверенитет, и территориальную целостность. Он подчеркнул отсутствие сходства между ситуациями, ссылаясь на три принципа: независимость, суверенитет (самоопределение) и территориальная целостность.