Президент Финляндии оправдался за свое высказывание в Белом доме

Президент Финляндии Александр Стубб опроверг интерпретацию своего высказывания о схожести ситуации на Украине с положением Финляндии в 1944 году, подчеркнув, что не призывал к территориальным уступкам.

На встрече с Дональдом Трампом, европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме Стубб выразил надежду на разрешение конфликта в 2025 году, аналогично 1944 году. Однако позже, отвечая на вопрос журналистов, он категорически отверг параллели с финскими территориальными потерями, заявив: «конечно нет».

Стубб пояснил, что в 1944 году Финляндия, будучи одной из сторон конфликта, сохранила независимость, но утратила суверенитет и территории, тогда как цель сейчас — гарантировать Украине и суверенитет, и территориальную целостность. Он подчеркнул отсутствие сходства между ситуациями, ссылаясь на три принципа: независимость, суверенитет (самоопределение) и территориальная целостность.

Заявление прозвучало на пресс-конференции после встречи, транслировавшейся финскими СМИ.

Ранее сообщалось, что на встрече с Трампом Зеленский не стал отвергать возможность «обмена территориями».

