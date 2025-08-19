Президент Финляндии оправдался за свое высказывание в Белом доме

Президент Финляндии Александр Стубб опроверг интерпретацию своего высказывания о схожести ситуации на Украине с положением Финляндии в 1944 году, подчеркнув, что не призывал к территориальным уступкам.
На встрече с Дональдом Трампом, европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме Стубб выразил надежду на разрешение конфликта в 2025 году, аналогично 1944 году. Однако позже, отвечая на вопрос журналистов, он категорически отверг параллели с финскими территориальными потерями, заявив: «конечно нет».
Стубб пояснил, что в 1944 году Финляндия, будучи одной из сторон конфликта, сохранила независимость, но утратила суверенитет и территории, тогда как цель сейчас — гарантировать Украине и суверенитет, и территориальную целостность. Он подчеркнул отсутствие сходства между ситуациями, ссылаясь на три принципа: независимость, суверенитет (самоопределение) и территориальная целостность.
Заявление прозвучало на пресс-конференции после встречи, транслировавшейся финскими СМИ.
Ранее сообщалось, что на встрече с Трампом Зеленский не стал отвергать возможность «обмена территориями».
