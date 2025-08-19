Ричмонд
Над Россией сбили 23 украинских БПЛА. Военная операция, день 1273-й

В Минобороны РФ сообщили, что прошедшей ночью дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 23 украинских БПЛА самолетного типа. Над территорией Волгоградской области сбили 13 БПЛА, по пять дронов уничтожены над Ростовской областью и Крымом. Дональд Трамп на закрытых переговорах с европейскими лидерами и Зеленским попросил их отказаться от термина «прекращение огня», пишет The Wall Street Journal. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

8:23 Reuters: встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским может пройти в ближайшие две недели, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

8:16 В аэропорту Волгограда сняты ограничения после отмены опасности по БПЛА.

8:10 The Wall Street Journal: Дональд Трамп на закрытых переговорах с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским попросил стороны ~отказаться от термина «прекращение огня»~.

8:05 ? Минобороны: силы ПВО за ночь сбили 23 беспилотника ВСУ над Россией.

▪️ 13 БПЛА — над территорией Волгоградской области,

▪️ 5 БПЛА — над территорией Ростовской области,
▪️ 5 БПЛА — над территорией Республики Крым.

8:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1273-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

