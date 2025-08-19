Над Россией сбили 23 украинских БПЛА. Военная операция, день 1273-й

8:23 Reuters: встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским может пройти в ближайшие две недели, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.
8:16 В аэропорту Волгограда сняты ограничения после отмены опасности по БПЛА.
8:10 The Wall Street Journal: Дональд Трамп на закрытых переговорах с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским попросил стороны ~отказаться от термина «прекращение огня»~.
8:05 ? Минобороны: силы ПВО за ночь сбили 23 беспилотника ВСУ над Россией.
▪️ 13 БПЛА — над территорией Волгоградской области,
Сегодня 1273-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.