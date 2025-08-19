FT: Украина и Европа постараются выиграть время перед соглашением о мире

Американский лидер пытается добиться заключения, как подчеркивает издание, любого соглашения, в то время как Киев и страны Евросоюза стремятся «избежать принуждения к невыгодному для себя соглашению». Европа, отмечает газета, выступает против того, чтобы вариант с территориальными уступками Украины стал предпосылкой для заключения мира.