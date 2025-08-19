FT: Украина и Европа постараются выиграть время перед соглашением о мире

Украина и ее союзники в Европе постараются «выиграть время» в вопросе заключения мирного соглашения по украинскому конфликту, чтобы проработать свой ответ на условия президента США Дональда Трампа, пишет британская газета Financial Times.
Американский лидер пытается добиться заключения, как подчеркивает издание, любого соглашения, в то время как Киев и страны Евросоюза стремятся «избежать принуждения к невыгодному для себя соглашению». Европа, отмечает газета, выступает против того, чтобы вариант с территориальными уступками Украины стал предпосылкой для заключения мира.
«Вместо того чтобы решать территориальный вопрос, европейские союзники Киева предпочли сосредоточиться на гарантиях безопасности», — уточняется в публикации.
Накануне Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского, а также нескольких европейских лидеров: генсека НАТО Марка Рютте, главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца, президента Финляндии Александра Стубба, премьер-министра Италии Джорджу Мелони. Обсуждались вопросы, касающиеся урегулирования украинского конфликта.