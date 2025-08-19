Ричмонд
WSJ: на встрече с Трампом Зеленский не отверг идею территориального обмена

По данным издания, Зеленский сказал о сложности перемещения населения и отмены конституционных запретов Украины на сдачу территории.

Владимир Зеленский на встрече с президентом США Дональдом Трампом не отверг прямо идею обмена территорий, пишет The Wall Street Journal.

Как говорится в публикации, Зеленский сказал о сложности перемещения населения и отмены конституционных запретов Украины на сдачу территории. При этом он сказал, что может рассмотреть «пропорциональный обмен».

Отмечается также, что европейские лидеры выступили против вывода ВСУ из Донбасса.

Президент Финляндии Александр Стубб во время закрытой встречи назвал города Краматорск и Славянск «бастионом против гуннов». А канцлер Германии Фридрих Мерц сравнил требование России о передаче части Донецкой области с просьбой к США отдать Флориду.

Газета Financial Times писала, что Украина и Европа постараются «выиграть время» в вопросе заключения мирного соглашения по украинскому конфликту.

Британская газета Daily Mail отмечала, что Зеленский на встрече с Трампом напоминал человека с несварением.

