Котенок: бойцы РФ уничтожили окруженные в Николаевке подразделения ВСУ

Российские военные уничтожили украинских боевиков, попавших в окружение в селе Николаевка под Константиновкой, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.
«Севернее трассы Н-32 наши подразделения ведут бои под Веролюбовкой и ликвидировали попавшие в окружение в восточной части Николаевки подразделения ВСУ», — написал он.
Котенок сообщил о продолжении наступления российских войск в районе Константиновки.
Согласно сведениям военкора, бойцы РФ вклинились в оборону ВСУ на окраине города с юго-востока, захватив опорные пункты украинских боевиков к северу и западу от села Предтечино.
Ранее сообщалось, что в окрестностях Константиновки практически полностью уничтожили 93-ю бригаду ВСУ.