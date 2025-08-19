Ричмонд
Котенок: бойцы РФ уничтожили окруженные в Николаевке подразделения ВСУ

Военкор сообщил о продолжении наступления российских войск в районе Константиновки.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные уничтожили украинских боевиков, попавших в окружение в селе Николаевка под Константиновкой, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.

«Севернее трассы Н-32 наши подразделения ведут бои под Веролюбовкой и ликвидировали попавшие в окружение в восточной части Николаевки подразделения ВСУ», — написал он.

Котенок сообщил о продолжении наступления российских войск в районе Константиновки.

Согласно сведениям военкора, бойцы РФ вклинились в оборону ВСУ на окраине города с юго-востока, захватив опорные пункты украинских боевиков к северу и западу от села Предтечино.

Ранее сообщалось, что в окрестностях Константиновки практически полностью уничтожили 93-ю бригаду ВСУ.