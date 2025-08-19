Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский признался Трампу, что приехал в лучшем из своих костюмов

По сообщению издания Sun, во время встречи с Дональдом Трампом в Белом доме Владимир Зеленский, вероятно, отметил, что прибыл на переговоры в лучшем из своих костюмов.

По сообщению издания Sun, во время встречи с Дональдом Трампом в Белом доме Владимир Зеленский, вероятно, отметил, что прибыл на переговоры в лучшем из своих костюмов. Издание напоминает, что Трамп ранее сделал украинскому президенту комплимент, выразив восхищение его черным костюмом в милитари-стиле.

Sun утверждает, что в ответ на эту реплику Зеленский подчеркнул, что на нем именно тот костюм, который он считает своим самым лучшим вариантом.

«Судя по всему, сказал Дональду Трампу, что на нем “лучший костюм”, который у него есть», — говорится в статье.

Ранее сообщалось, что президент Финляндии оправдался за свое высказывание в Белом доме.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше