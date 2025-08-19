Путин предупреждал про Украину еще в 1994 году: в Германии обнародовали архивный документ

В Германии спустя 30 лет обнародовали архивный документ, якобы представляющий взгляды Владимира Путина относительно Украины. Материал представили журналисты издания Der Spiegel.
В документе приведены слова будущего российского лидера, датированные еще 1994 годом. Тогда, как утверждается, он заявил, что Крым и восточные территории Украины воспринимаются им как исторически российские земли.
Путин якобы заявил, что тяжело оправдать перед русскими людьми передачу этих территорий другим странам, учитывая, что проживающие там миллионы его соотечественников говорят на одном языке.
Политик также акцентировал внимание на том, что защита российских интересов не должна трактоваться западными странами как имперские амбиции.
Официального подтверждения подлинности документа с российской стороны к настоящему моменту не было.
Напомним, Крым вернулся в состав России в ходе референдума, прошедшего 16 марта 2014 года. Тогда подавляющее большинство крымчан высказались за воссоединение полуострова с Российской Федерацией.