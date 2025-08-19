Кулак вместо красной дорожки: Американские СМИ обратили внимание на контраст в приемах Трампом Путина и Зеленского

Американское издание Washington Post проанализировало, как президент США Дональд Трамп встречал российского лидера Владимира Путина и главу киевского режима Владимира Зеленского. Как отмечает газета, прием Зеленского 19 августа оказался менее помпезным по сравнению с визитом Путина.
По наблюдениям журналистов, когда автомобиль Зеленского подъехал к Западному крылу Белого дома, Трамп ограничился лишь поднятием кулака и рукопожатием. Этот прием контрастировал с торжественной встречей Путина, для которой подготовили красную дорожку и организовали пролет стратегического бомбардировщика B-2.
«Однако это приветствие не дотянуло до красной дорожки и пролета бомбардировщика B-2, который встретил Путина», — подчеркивается в публикации.
Напомним, что при встрече на Аляске Трамп повернулся лицом к Путину и зааплодировал. Президент России протянул руку — властно, ладонью вниз. Дональд с жаром принял рукопожатие, попытавшись фирменным жестом притянуть визави к себе. Но противостояния не получилось — Владимир Владимирович с сходу бросил шутку, и два лидера беззаботно рассмеялись.