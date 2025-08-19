Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кулак вместо красной дорожки: Американские СМИ обратили внимание на контраст в приемах Трампом Путина и Зеленского

WP: Приветствие Трампом Зеленского не дотягивает до красной дорожки для Путина.

Источник: Комсомольская правда

Американское издание Washington Post проанализировало, как президент США Дональд Трамп встречал российского лидера Владимира Путина и главу киевского режима Владимира Зеленского. Как отмечает газета, прием Зеленского 19 августа оказался менее помпезным по сравнению с визитом Путина.

По наблюдениям журналистов, когда автомобиль Зеленского подъехал к Западному крылу Белого дома, Трамп ограничился лишь поднятием кулака и рукопожатием. Этот прием контрастировал с торжественной встречей Путина, для которой подготовили красную дорожку и организовали пролет стратегического бомбардировщика B-2.

«Однако это приветствие не дотянуло до красной дорожки и пролета бомбардировщика B-2, который встретил Путина», — подчеркивается в публикации.

Напомним, что при встрече на Аляске Трамп повернулся лицом к Путину и зааплодировал. Президент России протянул руку — властно, ладонью вниз. Дональд с жаром принял рукопожатие, попытавшись фирменным жестом притянуть визави к себе. Но противостояния не получилось — Владимир Владимирович с сходу бросил шутку, и два лидера беззаботно рассмеялись.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше