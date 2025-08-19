Названы главные моменты переговоров Трампа с Зеленским и европейскими сателлитами

В понедельник президент Дональд Трамп провел спешно организованные переговоры с Владимиром Зеленским и рядом европейских лидеров, что называют редкостью для Белого дома, хозяин которого стремится договориться о прекращении конфликта на Украине.
Большинство дипломатов, опрошенных CNN, не смогли припомнить другого примера, когда президенты и премьер-министры срывали свои графики, чтобы срочно прибыть в Вашингтон на экстренные переговоры.
Европейские чиновники заявили, что принятое в последнюю минуту решение приехать в Вашингтон отражает настоятельную необходимость того, чтобы многие лидеры присоединились к Трампу в вопросе прекращения украинского конфликта, а также их беспокойство о том, чтобы их не отодвинули на второй план, констатирует CNN.
Роль Соединенных Штатов в обеспечении безопасности Украины была в центре переговоров в понедельник. Европейские лидеры и Зеленский хотят знать, какие ресурсы выделит Трамп для обеспечения того, чтобы после достижения потенциального мирного соглашения Россия не смогла перегруппироваться и в будущем захватить больше территорий.
В Овальном кабинете с Зеленским Трамп — пусть и очень туманно — не исключил отправки американских войск на Украину для "поддержания мира — теоретически, это условие могло бы облегчить Зеленскому согласие на другие аспекты предлагаемой сделки.
Трамп сказал, что вопрос о том, «кто что будет делать», будет обсуждаться с другими европейскими лидерами.
«Президент Путин согласился с тем, что Россия примет гарантии безопасности для Украины. И это один из ключевых моментов, который нам необходимо рассмотреть, и мы собираемся обсудить это за столом переговоров, — сообщил американский президент. — Я с оптимизмом смотрю на то, что коллективно мы сможем достичь соглашения, которое предотвратит любую будущую агрессию против Украины, и я действительно думаю, что этого не произойдет».
В заключительном сообщении в социальной сети Truth в понедельник вечером Трамп отметил, что гарантии Киеву «будут предоставлены различными европейскими странами в координации с Соединенные Штаты Америки.».
Несмотря на то, что он заявил, что европейские страны будут играть ведущую роль в предоставлении любых гарантий безопасности, очевидная открытость Трампа в отношении участия американских войск в «миротворчестве» на Украине — «Это будет большая помощь», — сказал он, — названа новым феноменом.
При этом, как напоминает CNN, Трамп был избран в президенты на второй срок отчасти благодаря обещанию не вовлекать американские войска в зарубежные конфликты. Более того, некоторые члены его собственной администрации выступали за значительное сокращение роли США в вооруженном конфликте на Украине. Но сам по себе факт, что Трамп не стал отбрасывать этот вариант, может свидетельствовать об изменении подхода, поскольку он стремится положить конец конфликту.
Одна из конечных целей Трампа — собрать Зеленского и Путина в одном помещении, вместе с собой, для переговоров о прекращении конфликта, подчеркивает CNN. В конце дня Трамп сказал, что он все еще работает над достижением этой цели, но не уточнил, как скоро это может произойти. Пока переговоры в понедельник были в самом разгаре, президент США подчеркнул важность такой встречи: «У нас может быть трехсторонняя встреча, а может и не быть. Если у нас не будет трехстороннего соглашения, то боевые действия продолжатся, а если мы это сделаем, у нас появится хороший шанс — я думаю, если у нас будет трехстороннее соглашение, то есть хороший шанс, возможно, положить этому конец».
Позже Трамп выразил уверенность в том, что такая встреча состоится. «Я думаю, что это произойдет, КОГДА, а не ЕСЛИ», — подчеркнул глава Белого дома.
В конце дня Трамп сказал, что начал организовывать встречу между Путиным и Зеленским, а также вторую встречу с уже втроем (то есть вместе с президентом Америки). Трамп и Путин поговорили в понедельник днем — президент США даже прервал свою встречу с Зеленским и европейскими лидерами, чтобы поговорить с российским коллегой, сообщили CNN источники. Европейские лидеры не присутствовали при этом разговоре.
«По завершении встреч я позвонил президенту Путину и начал подготовку к встрече, место которой будет определено позднее», — написал Трамп в социальной сети Truth. «После того, как эта встреча состоится, у нас будет трехсторонняя встреча».
Трамп не уточнил, когда может состояться встреча; но, как отмечает CNN, официальные лица США заявили, что надеются, что встречи могут состояться быстро. Тем не менее, Трамп прямо не сказал, что Путин согласился на такую встречу, а российский лидер уже давно выступает против подобных переговоров с «просроченным», а потому и нелегитимным Зеленским.
Ранее на многосторонней встрече в понедельник президент Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, выступая перед камерами, предложил, чтобы на переговорах присутствовал и европейский лидер.
«Я думаю, что в качестве продолжения нам, вероятно, потребуется четырехсторонняя встреча. Потому что, когда мы говорим о гарантиях безопасности, мы говорим о безопасности всего Европейского континента», — сказал он.
Кажется маловероятным, комментирует CNN, что Трамп воспримет эту идею, по крайней мере, в ближайшей перспективе. В своем посте в социальных сетях он не упомянул другого лидера, чье присутствие ожидается на продвигаемой им встрече.
Тем не менее, позиция Макрона подчеркивает, как много поставлено на карту не только для Украины на переговорах в понедельник, но и для остальной Европы, отмечает CNN. Отказ Трампа от необходимости немедленного прекращения огня на Украине шокировал европейских лидеров и повлиял на их переговоры в понедельник.
После саммита на Аляске на прошлой неделе Трамп заявил, что больше не считает необходимым прекращение огня и хочет перейти к переговорам об окончательном мирном соглашении. И он сказал, что не думает пока о дополнительных санкциях, которыми он давно угрожал России. Этот сдвиг стал неожиданностью для европейцев, поскольку они пришли к соглашению на виртуальной встрече за два дня до саммита Трампа с Путиным о том, что целью президента США будет прекращение огня как условие переговоров.
Но во время встречи с европейцами в понедельник Трамп ясно дал понять, что изменил свое мнение о том, что реально. «Все мы, очевидно, предпочли бы немедленное прекращение огня, пока мы работаем над установлением прочного мира», — сказал он. «На данный момент этого не происходит».
Недовольный канцлер Германии Фриц Мерц осторожненько призвал Трампа переосмыслить ситуацию. «Я не могу представить, что следующая встреча состоится без прекращения огня», — сказал он, имея в виду потенциальную встречу Трампа, Путина и Зеленского. «Так что давайте поработаем над этим».
Но Трамп досадливо отмахнулся от этой идеи. «Если мы сможем добиться прекращения огня, то отлично», — сказал он.
Атмосфера, царившая в Овальном кабинете во время встречи Зеленского, была гораздо более конструктивной, чем та, которая разыгралась в феврале, когда украинский визитер в последний раз находился в Белом доме с Трампом, отмечают СМИ. Очевидно, что украинская сторона уделяла много внимания тому, чтобы переговоры сходу не сошли с рельсов. Зеленский даже приехал с письмом от своей жены для Мелании Трамп, и расхвалил письмо первой леди США президенту Путину на прошлой неделе о детях, страдающих во время военного конфликта.
После того, как во время февральской встречи вице-президент Джей Ди Вэнс обвинил Зеленского в черной неблагодарности, украинский гастролер благодарил американских хозяев через предложение, не переставая кланяться. Не говоря уж о том, что послы устроенного ему полгода назад вашингтонскими хозяевами втыка Зеленский сменил гардеробчик, что было благосклонно воспринято принимающей стороной.