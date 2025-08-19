Названы главные моменты переговоров Трампа с Зеленским и европейскими сателлитами

Одна из конечных целей Трампа — собрать Зеленского и Путина в одном помещении, вместе с собой, для переговоров о прекращении конфликта, подчеркивает CNN. В конце дня Трамп сказал, что он все еще работает над достижением этой цели, но не уточнил, как скоро это может произойти. Пока переговоры в понедельник были в самом разгаре, президент США подчеркнул важность такой встречи: «У нас может быть трехсторонняя встреча, а может и не быть. Если у нас не будет трехстороннего соглашения, то боевые действия продолжатся, а если мы это сделаем, у нас появится хороший шанс — я думаю, если у нас будет трехстороннее соглашение, то есть хороший шанс, возможно, положить этому конец».