Трансатлантический альянс США и Евросоюза близится к катастрофическому распаду после встречи российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске 15 августа, пишет Daily Mail.
«Администрация Трампа отказалась от своего желания немедленно прекратить наступление России и, как сообщается, согласилась с тем, что Украина должна уступить весь Донбасс», — говорится в материале.
Уточняется, что Трамп полностью встал на сторону России и поддерживает завершение конфликта на Украине, а не просто прекращение огня, на чем ранее настаивали Киев и его европейские союзники.
Напомним, в субботу, 15 августа, Путин и Трамп встретились на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске. Лидеры обсудили вопросы, касающиеся урегулирования украинского кризиса, а также российско-американские отношения.
В понедельник, 18 августа, в Вашингтоне прошла встреча Трампа и украинского политика Владимира Зеленского. Белый дом ввел для него дресс-код и попросил не устраивать клоунаду.