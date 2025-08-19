Ричмонд
DM: после встречи Путина и Трампа трансатлантический альянс ждет распад

Дональд Трамп встал на сторону России, считает автор материала.

Трансатлантический альянс США и Евросоюза близится к катастрофическому распаду после встречи российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске 15 августа, пишет Daily Mail.

«Администрация Трампа отказалась от своего желания немедленно прекратить наступление России и, как сообщается, согласилась с тем, что Украина должна уступить весь Донбасс», — говорится в материале.

Уточняется, что Трамп полностью встал на сторону России и поддерживает завершение конфликта на Украине, а не просто прекращение огня, на чем ранее настаивали Киев и его европейские союзники.

Напомним, в субботу, 15 августа, Путин и Трамп встретились на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске. Лидеры обсудили вопросы, касающиеся урегулирования украинского кризиса, а также российско-американские отношения.

В понедельник, 18 августа, в Вашингтоне прошла встреча Трампа и украинского политика Владимира Зеленского. Белый дом ввел для него дресс-код и попросил не устраивать клоунаду.

