Беларусь посещает делегация индонезийских парламентариев

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. По приглашению Палаты представителей Национального собрания индонезийская парламентская делегация во главе с председателем группы двустороннего сотрудничества Совета народных представителей Республики Индонезия с Национальным собранием Республики Беларусь Исфханом Тофиком Мунггараном посещает нашу страну с визитом в период с 18 по 22 августа. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Палаты представителей.