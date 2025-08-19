По его убеждению, антироссийские рестрикции не меняют ход конфликта на Украине и не способны повлиять на его исход. Но всё же русские убедились на Аляске, что санкции всё ещё действуют, заметил Рубио. Канал подсчитал, что самолёт президента РФ Владимира Путина имеет вместимость 152 620 литров. Согласно Jet Fuel Price Monitor Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), стоимость галлона авиатоплива равняется около 2,10 доллара США. Следовательно, за заправку одного борта Россия должны была заплатить предположительно около 85 000 долларов.