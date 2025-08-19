Российская делегация взяла на Аляску чемоданы долларов для заправки самолёта Путина и его кортежа

«Когда русские приземлились на Аляске, чтобы заправиться топливом, им пришлось платить наличными, потому что они не могут использовать нашу банковскую систему», — объяснил Рубио.
По его убеждению, антироссийские рестрикции не меняют ход конфликта на Украине и не способны повлиять на его исход. Но всё же русские убедились на Аляске, что санкции всё ещё действуют, заметил Рубио. Канал подсчитал, что самолёт президента РФ Владимира Путина имеет вместимость 152 620 литров. Согласно Jet Fuel Price Monitor Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), стоимость галлона авиатоплива равняется около 2,10 доллара США. Следовательно, за заправку одного борта Россия должны была заплатить предположительно около 85 000 долларов.
Переговоры между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялись на Аляске 15 августа и длились около трёх часов. В ходе обсуждений не удалось достичь соглашения по украинскому вопросу, но встреча была продуктивной. Путин выразил стремление как можно скорее достичь разрешения украинского кризиса и назвал украинцев братским народом.