Президент Казахстана наградил Танзилу Нарбаеву орденом «Достык» II степени

Ваш визит является очень важным с точки зрения укрепления дружественных взаимоотношений между нашими странами. Мы уделяем первостепенное внимание развитию сотрудничества с братским Узбекистаном. Считаем, что это очень важный фактор обеспечения стабильности и безопасности в Центральноазиатском регионе. Чем лучше, теснее и продуктивнее будут отношения между нашими странами, тем более спокойной будет обстановка в целом в регионе. Что касается Вашего визита, то считаю его действительно важным с точки зрения укрепления межпарламентских связей, которые являются очень важным элементом наших взаимоотношений.