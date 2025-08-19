Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент Казахстана наградил Танзилу Нарбаеву орденом «Достык» II степени

ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил Председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилу Нарбаеву орденом «Достык» II степени. Об этом сообщает пресс-служба главы РК.

Источник: Сенат Олий Мажлиса

Глава государства вручил Танзиле Нарбаевой орден «Достык» II степени за неустанные усилия по углублению двустороннего стратегического партнерства.

говорится в сообщении

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы узбекско-казахского стратегического партнерства и союзничества в контексте развития межпарламентских связей.

Лидер Казахстана отметил, что визит Нарбаевой в Астану является ярким подтверждением особого характера стратегических отношений двух стран. Он высоко оценил личный вклад Председателя Сената Олий Мажлиса в укрепление уз дружбы, добрососедства между двумя народами.

Ваш визит является очень важным с точки зрения укрепления дружественных взаимоотношений между нашими странами. Мы уделяем первостепенное внимание развитию сотрудничества с братским Узбекистаном. Считаем, что это очень важный фактор обеспечения стабильности и безопасности в Центральноазиатском регионе. Чем лучше, теснее и продуктивнее будут отношения между нашими странами, тем более спокойной будет обстановка в целом в регионе. Что касается Вашего визита, то считаю его действительно важным с точки зрения укрепления межпарламентских связей, которые являются очень важным элементом наших взаимоотношений.

сказал Токаев

Танзила Нарбаева поблагодарила его за теплый прием и передала слова приветствия от президента Узбекистана.

Глава нашего государства направил Вам теплые приветствия и пожелал больших успехов в Вашей работе. Мы, парламентарии, всегда будем вносить свой вклад в обеспечение эффективной реализации достигнутых договоренностей. Как Вы сказали, для Узбекистана Казахстан, для Казахстана Узбекистан — это самые близкие, надежные партнеры.

отметила Председатель Сената Олий Мажлиса

В свою очередь Касым-Жомарт Токаев передал теплые пожелания узбекскому коллеге.

Собеседники обсудили вопросы дальнейшего развития межпарламентской дипломатии, торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Отдельное внимание уделили укреплению культурно-гуманитарных связей.

Делегация Узбекистана во главе с Председателем Сената Олий Мажлиса 18—19 августа находится в Астане с официальным визитом.