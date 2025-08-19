Президент Казахстана наградил Танзилу Нарбаеву орденом «Достык» II степени

Глава государства вручил Танзиле Нарбаевой орден «Достык» II степени за неустанные усилия по углублению двустороннего стратегического партнерства.
В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы узбекско-казахского стратегического партнерства и союзничества в контексте развития межпарламентских связей.
Лидер Казахстана отметил, что визит Нарбаевой в Астану является ярким подтверждением особого характера стратегических отношений двух стран. Он высоко оценил личный вклад Председателя Сената Олий Мажлиса в укрепление уз дружбы, добрососедства между двумя народами.
Ваш визит является очень важным с точки зрения укрепления дружественных взаимоотношений между нашими странами. Мы уделяем первостепенное внимание развитию сотрудничества с братским Узбекистаном. Считаем, что это очень важный фактор обеспечения стабильности и безопасности в Центральноазиатском регионе. Чем лучше, теснее и продуктивнее будут отношения между нашими странами, тем более спокойной будет обстановка в целом в регионе. Что касается Вашего визита, то считаю его действительно важным с точки зрения укрепления межпарламентских связей, которые являются очень важным элементом наших взаимоотношений.
Танзила Нарбаева поблагодарила его за теплый прием и передала слова приветствия от президента Узбекистана.
Глава нашего государства направил Вам теплые приветствия и пожелал больших успехов в Вашей работе. Мы, парламентарии, всегда будем вносить свой вклад в обеспечение эффективной реализации достигнутых договоренностей. Как Вы сказали, для Узбекистана Казахстан, для Казахстана Узбекистан — это самые близкие, надежные партнеры.
В свою очередь Касым-Жомарт Токаев передал теплые пожелания узбекскому коллеге.
Собеседники обсудили вопросы дальнейшего развития межпарламентской дипломатии, торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Отдельное внимание уделили укреплению культурно-гуманитарных связей.
