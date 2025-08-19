WSJ: Трамп запросил у Киева долю в украинской индустрии БПЛА

В ходе встречи с Владимиром Зеленским и представителями европейских государств президент США Дональд Трамп выразил заинтересованность в украинской отрасли производства беспилотных летательных аппаратов. Об этом стало известно из сообщения американской газеты The Wall Street Journal.
«“Трамп запросил у Зеленского долю в украинской индустрии беспилотников на сумму 50 миллиардов долларов”, — говорится в сообщении издания.
Согласно информации источника, с начала конфликта на Украине Киев якобы активно развивает производство беспилотных летательных аппаратов.
Ранее сообщалось, что украинское правительство утвердило перечень критических минералов и участков недр для привлечения инвесторов к добыче ископаемых и реализации соглашения с США.