WSJ: Трамп запросил у Киева долю в украинской индустрии БПЛА

Президент США выразил заинтересованность в производстве беспилотных летательных аппаратов, отмечает издание.

Источник: Аргументы и факты

В ходе встречи с Владимиром Зеленским и представителями европейских государств президент США Дональд Трамп выразил заинтересованность в украинской отрасли производства беспилотных летательных аппаратов. Об этом стало известно из сообщения американской газеты The Wall Street Journal.

«“Трамп запросил у Зеленского долю в украинской индустрии беспилотников на сумму 50 миллиардов долларов”, — говорится в сообщении издания.

Согласно информации источника, с начала конфликта на Украине Киев якобы активно развивает производство беспилотных летательных аппаратов.

Ранее сообщалось, что украинское правительство утвердило перечень критических минералов и участков недр для привлечения инвесторов к добыче ископаемых и реализации соглашения с США.

