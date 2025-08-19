В Приморье стартовала бизнес-миссия Индии

Генеральный консул Индии во Владивостоке Сиддартх Гаурав подчеркнул, что миссия станет платформой для выхода индийских предприятий на российский рынок и для приморских компаний изучить условия работы в Индии. При этом растущий интерес бизнеса подтверждает укрепление экономических связей. «Генеральное Консульство Индии во Владивостоке готово оказывать поддержку, способствуя развитию конструктивного партнерства», — отметил дипломат.