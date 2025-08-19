Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приморье стартовала бизнес-миссия Индии

Во вторник, 19 августа, во Владивостоке стартовала деловая миссия индийских компаний, которая продолжится до 22 августа, сообщает ИА DEITA.RU. Торжественная церемония открытия состоялась в Туристско-информационном центре.

Источник: Без источника

В мероприятии приняли участие губернатор Олег Кожемяко, представители Генконсульства Индии во Владивостоке, Индийской палаты международного бизнеса, Торгово-промышленной палаты края и Корпорации развития Дальнего Востока.

Глава региона отметил, что Индия является важным политическим и экономическим партнером Приморья.

«Товарооборот между Россией и Республикой Индия уже достигает 70 миллиардов долларов. Задача лидеров наших стран — довести его до 100 миллиардов. Уверен, большой потенциал Индии и Приморья послужит для этого хорошим фундаментом», — заявил губернатор.

По его словам, индийские компании успешно участвуют в проектах региона, от строительства завода «Звезда» до фармацевтики и огранки алмазов. Перспективными направлениями остаются морская логистика, IT, агробизнес и инновации.

Генеральный консул Индии во Владивостоке Сиддартх Гаурав подчеркнул, что миссия станет платформой для выхода индийских предприятий на российский рынок и для приморских компаний изучить условия работы в Индии. При этом растущий интерес бизнеса подтверждает укрепление экономических связей. «Генеральное Консульство Индии во Владивостоке готово оказывать поддержку, способствуя развитию конструктивного партнерства», — отметил дипломат.

В Корпорации развития Дальнего Востока напомнили о налоговых льготах, упрощенных таможенных процедурах и специальных квотах для специалистов.

Бизнес-миссия Индии в Приморье продлится до 22 августа, в ее рамках пройдут переговоры и деловые встречи с местными предприятиями.