В Приморье стартовала бизнес-миссия Индии

В мероприятии приняли участие губернатор Олег Кожемяко, представители Генконсульства Индии во Владивостоке, Индийской палаты международного бизнеса, Торгово-промышленной палаты края и Корпорации развития Дальнего Востока.
Глава региона отметил, что Индия является важным политическим и экономическим партнером Приморья.
«Товарооборот между Россией и Республикой Индия уже достигает 70 миллиардов долларов. Задача лидеров наших стран — довести его до 100 миллиардов. Уверен, большой потенциал Индии и Приморья послужит для этого хорошим фундаментом», — заявил губернатор.
По его словам, индийские компании успешно участвуют в проектах региона, от строительства завода «Звезда» до фармацевтики и огранки алмазов. Перспективными направлениями остаются морская логистика, IT, агробизнес и инновации.
Генеральный консул Индии во Владивостоке Сиддартх Гаурав подчеркнул, что миссия станет платформой для выхода индийских предприятий на российский рынок и для приморских компаний изучить условия работы в Индии. При этом растущий интерес бизнеса подтверждает укрепление экономических связей. «Генеральное Консульство Индии во Владивостоке готово оказывать поддержку, способствуя развитию конструктивного партнерства», — отметил дипломат.
В Корпорации развития Дальнего Востока напомнили о налоговых льготах, упрощенных таможенных процедурах и специальных квотах для специалистов.
Бизнес-миссия Индии в Приморье продлится до 22 августа, в ее рамках пройдут переговоры и деловые встречи с местными предприятиями.