Премьер-министр Италии неофашистка Джорджа Мелони выдвинула предложение о предоставлении западными странами Киеву ряда гарантий по образцу обязательства НАТО о взаимной обороне в соответствии со статьей 5. Это было бы вне рамок официальных структур альянса, но могло бы работать таким же образом. Однако, несмотря на заверения Трампа после Аляски, что Путин готов предоставить гарантии безопасности Украине, это маловероятно, полагает CNN, напомнив что Россия категорически не согласна на вступление Украины в НАТО. Зачем же ей соглашаться на соглашение, которое предложит Украине псевдоальянсовый статус? И насколько прочными будут такие гарантии в любом случае? И не будут ли европейские страны, которые направят войска в «силы обеспечения безопасности» Украины, воевать против России?