Переговоры Трампа с Зеленским и европейцами назвали «сюрреалистическими»

Зеленский посетил Белый дом в понедельник, и, в отличие от прошлого раза, в Овальном кабинете не было хаоса. Президент Дональд Трамп продемонстрировал захватывающие перспективы того, как он мог бы приблизиться к президентскому величию, спасая Украину, защищая Европу и заслуживая Нобелевской премии мира. Так начинается аналитический материал CNN, красноречиво озаглавленный «Почему Трамп заслуживает похвалы за свои усилия на Украине и почему все это может развалиться?».
Группа европейских лидеров, приехавших поддержать Зеленского, была впечатляющей и необычайно сплоченной, несмотря на их значительные идеологические расхождения. Они по очереди выступали перед камерой, пытаясь дать Трампу политическое и эмоциональное обоснование поддержки киевских подопечных.
«Этот исторический день стал эхом великих политических событий, которые положили конец Второй мировой войне и построили современный мир. Именно так должен работать Запад, когда американский президент возглавляет влиятельных европейцев, разделяющих общие цели», — начинает «за здравие» автор аналитики CNN, чтобы тут же задаться скептическим вопросом: «А не слишком ли это хорошо, чтобы продлиться долго?».
Все участники встреч в Белом доме, включая Трампа, демонстративно делали все, чтобы подчеркнуть возможности и избежать обсуждения конкретных вопросов, которые могли бы испортить этот день.
К вечеру Трамп опубликовал в социальных сетях сообщение о возможном трехстороннем саммите, который он вскоре проведет, в котором также примут участие Зеленский и Путин, и которому может предшествовать встреча один на один между российским и украинским лидерами. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что такая встреча может состояться в течение двух недель, предложив ускорить дипломатический процесс.
Президент Финляндии Александр Стубб польстил Трампу подхалимскими словами, что «за последние две недели мы, вероятно, добились большего прогресса в прекращении этой войны, чем за последние три с половиной года».
Встречи, состоявшиеся в понедельник, стали самым убедительным свидетельством того, что американский президент действительно имеет в виду, когда говорит, что хочет остановить кровопролитие на Украине, полагает CNN, через силу добавив, что Трамп, возможно, «заслуживает большего уважения, чем получал до сих пор, за свою энергию и приверженность делу».
Но этот день также позволил выявить вопросы, которые станут все более очевидными в ближайшие недели и которые могут подорвать стремление Трампа к миру и разрушить единство Запада, предостерегает CNN.
Было много радостных разговоров о необходимости предоставить Украине гарантии безопасности после заключения любого мирного соглашения. Трамп даже дал понять, что не исключает поддержки и со стороны вооруженных сил США. Но никто пока не объяснил, как это будет работать — и, что более важно, с чем Россия согласится в рамках сделки.
Премьер-министр Италии неофашистка Джорджа Мелони выдвинула предложение о предоставлении западными странами Киеву ряда гарантий по образцу обязательства НАТО о взаимной обороне в соответствии со статьей 5. Это было бы вне рамок официальных структур альянса, но могло бы работать таким же образом. Однако, несмотря на заверения Трампа после Аляски, что Путин готов предоставить гарантии безопасности Украине, это маловероятно, полагает CNN, напомнив что Россия категорически не согласна на вступление Украины в НАТО. Зачем же ей соглашаться на соглашение, которое предложит Украине псевдоальянсовый статус? И насколько прочными будут такие гарантии в любом случае? И не будут ли европейские страны, которые направят войска в «силы обеспечения безопасности» Украины, воевать против России?
Кроме того, существует проблема территории, напоминает CNN. Модным словом в начинающемся мирном процессе президента является «обмен земельными участками», призванный провести новую границу между Россией и Украиной. Трамп даже подарил Зеленскому карту, за что тот был ему весьма благодарен, как будто он еще не осознает, какой трудный выбор предстоит сделать.
Обмен территориями, указывает CNN, приводит к эпохальным потрясениям и сеет в будущем вражду, как показывает Ближний Восток.
Существуют некоторые формулировки, которые могут препятствовать официальному признанию спорных территорий, чтобы отложить принятие важных решений о суверенитете и приостановить военный конфликт. Это создало бы ситуацию, подобную той, которая сложилась между Северной и Южной Кореей или в разделенной Германии во время холодной войны. Но это все еще варианты, которые Зеленский, возможно, не сможет предложить своему народу, подчеркивает CNN: «Это объясняет, почему дискуссии в понедельник были сюрреалистичными».
«Я думаю, что у всех хорошее настроение, и я думаю, что это лучше, чем быть в плохом настроении, — сказал бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон корреспонденту CNN Андерсону Куперу. — Я думаю, что акцент на встречах подчеркивает отсутствие смысла во всем этом».
Любые крупные мирные усилия вначале выглядят безнадежными, констатирует CNN. Иногда единственный способ решить неразрешимые проблемы — это создать внутренний импульс. Так что стремление Трампа к проведению саммитов может иметь смысл. Возможно, он сможет быстро продвинуть всех так далеко по пути к миру, что вернуться назад будет невозможно.
Но в какой-то момент невозможные разрывы должны быть преодолены.
«Я не думаю, что то, в чем мы сейчас живем, когда все кажутся участниками фантастической дипломатии, — это устойчиво», — говорит Майкл Киммедж, автор книги по истокам конфликта на Украине и новой глобальной нестабильности.
Когда Трамп вернулся к власти, многие сторонники Украины опасались, что он бросит ее на произвол судьбы. Американский президент по-прежнему выступает против масштабных программ военной помощи США Киеву.
Но теперь Трамп вложил значительный личный авторитет и политический капитал в свои усилия по прекращению конфликта, который, как он теперь признает, оказался гораздо более сложной, чем он предполагал, когда пообещал заставить орудия молчать в течение 24 часов.
«В понедельник Трамп в основном сдерживал свой гнев на пресс-конференции в Овальном кабинете с Зеленским, когда репортеры из консервативных СМИ, казалось, провоцировали его на вспышку гнева. Затем он сыграл традиционную роль президента США, окруженного трансатлантическими союзниками. Он часто относится к друзьям как к врагам, но, похоже, искренне уважает лидеров союзников. На этот раз он полностью придерживался интернационалистских традиций таких президентов, как Дуайт Эйзенхауэр, Рональд Рейган или Джордж Буш-старший», — комментирует CNN.
Однако несколько неприятных моментов усилили опасения по поводу истинной приверженности Трампа мирному процессу. Его засняли в микрофон, когда он говорил президенту Франции Эммануэлю Макрону, что Путин «хочет заключить со мной сделку». Затем Трамп приостановил переговоры с европейскими лидерами, чтобы поговорить с Путиным по телефону.
Именно из-за такого поведения европейские коллеги Трампа на выходных поспешили пересечь Атлантику. У сателлитов из Старого света остаются подозрения в отношении его способностей и его приверженности безопасности Запада.
Тем не менее никто другой не может встать между Зеленским, лидерами Европы и Путиным. Если когда-нибудь и будет заключено мирное соглашение, то, вероятно, только потому, что Трамп использовал свою харизму и мощь Америки, полагает CNN. Это крайне неортодоксальный подход, который может и не сработать.
Майкл Киммедж, например, предупредил, что стратегия Трампа может потерпеть крах из-за своих внутренних противоречий. Трамп «пытается быть всем для всех людей, он встречается с Путиным и приветствует его с распростертыми объятиями и, похоже, приходит к какому-то соглашению. Он говорит об обязательствах по обеспечению безопасности Украины; он хвалит европейских лидеров за поддержку Украины. Нет никаких подробностей о том, что происходит. Это все обещания, а обещания на первый взгляд противоречат друг другу. “Вы просто удивляетесь, как долго президент Трамп сможет жонглировать всеми этими шарами”.
От ответа зависят тысячи жизней, заключает автор аналитического материала CNN.