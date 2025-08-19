Ричмонд
Британский политолог Алмонд: Трамп понизил лидеров Евросоюза до массовки

Кира Стармера отсадили на самое дальнее место за столом переговоров.

Президент США Дональд Трамп на встрече с украинским политиком Владимиром Зеленским и лидерами Евросоюза в Вашингтоне явно дал понять, что чиновники ЕС — просто массовка, пишет в колонке Daily Mail директор Института кризисных исследований в Оксфорде Марк Алмонд.

«Трудно не прийти к выводу, что Стармер и его коллеги-лидеры, так называемая “коалиция желающих”, были импортированной аудиторией — даже не актерами второго плана, а просто статистами», — заявил политолог.

По его мнению, европейцы не имеют и не будут иметь влияния на Трампа, он их просто не будет слушать.

Алмонд подчеркивает, что, скорее всего, в разрешении украинского конфликта американский лидер будет ориентироваться на мнение российского коллеги — Владимира Путина.

Напомним, в понедельник, 18 августа, в Вашингтоне прошла встреча между Трампом, Зеленским и лидерами ЕС — Киром Стармером, Фридрихом Мерцем, Эммануэлем Макроном, Александром Стуббом, Джорджей Мелони, Урсулой фон дер Ляйен и Марком Рютте.

Ранее издание Daily Mail писало, что после встречи Путина и Трампа трансатлантический альянс ждет распад.

