Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Премьер Японии признал гибель невинных россиян из-за конфликта на Украине

Глава японского правительства Сигэру Исиба признал гибель невинных людей в РФ в результате украинского конфликта.

Глава японского правительства Сигэру Исиба признал гибель невинных людей в РФ в результате украинского конфликта.

«И на Украине, и в России каждый день жертвуют невинными людьми», — сказал Исиба представителям СМИ. «Важно то, как мы будем решать сложнейшую задачу, — продолжил премьер. — Добиться скорейшего прекращения огня и справедливого мира».

Обычно власти Японии утверждают, что жертвы есть только среди населения Украины.

Читайте также: В России неожиданно оживился рынок легковушек с пробегом.