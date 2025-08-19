Оценены утверждения Трампа о законченных им шести войнах

Трамп и его администрация утверждают, что помогли урегулировать конфликты от Ближнего Востока до Азии (аж шесть войн!), однако реальность гораздо сложнее. Расхваливая себя как так называемого главного миротворца во время переговоров по Украине в Белом доме во вторник, Дональд Трамп сделал два важных заявления: что он хочет мирных соглашений, а не прекращения огня и что он закончил шесть войн с тех пор, как стал президентом.