Очевидец снял затянувший небо над Кременчугом дым от пожара на НПЗ

В Сети появились снятые очевидцем кадры с затянувшим небо над Кременчугом дымом от пожара на местном НПЗ.
По информации военных Telegram-каналов, дым от пожара в Кременчуге добрался до находящегося приблизительно в 140 километров от него Кривого Рога.
Напомним, пожар на НПЗ в Кременчуге начался после взрывов, прогремевших в ночь на вторник на территории города на фоне воздушной тревоги. Сообщалось об ударах по объектам противника в Кременчуге.
Ранее сообщалось, что в июне Кременчугский НПЗ, снабжавший горючим украинских военных в Донбассе, был поражен комбинированным ударом с применением дронов и высокоточного оружия.