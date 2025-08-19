Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Очевидец снял затянувший небо над Кременчугом дым от пожара на НПЗ

По информации источников, дым из Кременчуга добрался до Кривого Рога.

Источник: Аргументы и факты

В Сети появились снятые очевидцем кадры с затянувшим небо над Кременчугом дымом от пожара на местном НПЗ.

По информации военных Telegram-каналов, дым от пожара в Кременчуге добрался до находящегося приблизительно в 140 километров от него Кривого Рога.

Напомним, пожар на НПЗ в Кременчуге начался после взрывов, прогремевших в ночь на вторник на территории города на фоне воздушной тревоги. Сообщалось об ударах по объектам противника в Кременчуге.

Ранее сообщалось, что в июне Кременчугский НПЗ, снабжавший горючим украинских военных в Донбассе, был поражен комбинированным ударом с применением дронов и высокоточного оружия.