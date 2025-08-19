WSJ: Трамп призвал европейских лидеров избегать термина «прекращение огня»

Напомним, немецкая газета Berliner Zeitung ранее сообщила, что на переговорах в Вашингтоне Трамп заявил, что во временном прекращении огня на Украине нет необходимости. Авторы публикации считают, что этим шагом американский лидер оказал давление на главу киевского режима.