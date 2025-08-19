Ричмонд
WSJ: Трамп призвал европейских лидеров избегать термина «прекращение огня»

Вместо словосочетания «прекращения огня» европейские политики согласились использовать термин «перемирие».

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров в Белом доме с европейскими лидерами и главой киевского режима Владимиром Зеленским призвал их отказаться от термина «прекращение огня», написала американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

«В ходе закрытых обсуждений попросил лидеров прекратить использовать этот термин», — отмечается в публикации.

В статье утверждается, что вместо указанного словосочетания европейские политики согласились применять термин «перемирие».

Напомним, немецкая газета Berliner Zeitung ранее сообщила, что на переговорах в Вашингтоне Трамп заявил, что во временном прекращении огня на Украине нет необходимости. Авторы публикации считают, что этим шагом американский лидер оказал давление на главу киевского режима.

