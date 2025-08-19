Воюющую страну предупредили о «красной линии» из-за депортации жителей оккупированной территории

Перемещение палестинцев из сектора Газа является «красной линией», и Каир не позволит ни одной из сторон подвергать риску национальную безопасность или суверенитет Египта, заявил в понедельник министр иностранных дел Арабской Республики Бадр Абдельатти.
В эксклюзивном интервью CNN в городе Эль-Ариш на севере Египта, недалеко от границы с Газой, Абдельатти сказал, что Египет работает «по разным каналам с одной целью — облегчить бремя и страдания палестинцев», добавив, что его правительство не потерпит массовой эмиграции палестинцев из Газы.
«Мы не примем этого, мы не будем в этом участвовать и мы не позволим этому случиться», — заявил глава МИД АРЕ в интервью CNN, добавив, что перемещение гарантированно станет «билетом в один конец» для палестинцев из Газы.
Израильское правительство никогда не давало подробного представления о том, что произойдет с Газой после войны, но премьер-министр Биньямин Нетаньяху неоднократно выступал за переезд палестинцев из Газы в другие страны, особенно после того, как президент США Дональд Трамп выдвинул эту идею в начале этого года. Но даже после того, как Трамп, казалось, прохладно отнесся к этому предложению, израильские официальные лица приняли его.
Египет является единственным выходом Газы во внешний мир, поскольку Израиль блокировал эту территорию с суши, моря и воздуха, напоминает CNN. Каир подвергся сильному общественному давлению с целью облегчить страдания палестинцев и неоднократно обвинял Израиль в блокировании поставок гуманитарной помощи, поскольку тысячи грузовиков застряли на его границе.
Отвечая на вопрос, ставит ли война под угрозу египетско-израильский мирный договор, Абдельатти сказал, что Каир «уважает и чтит свои обязательства в соответствии с мирным договором», но добавил, что «любое перемещение было бы большим риском, и мы не позволим ни одной стороне рисковать нашей национальной безопасностью и нашим суверенитетом на нашей границе».
Предупреждения египетского министра являются одними из самых жестких с тех пор, как на прошлой неделе Израиль заявил, что ведет переговоры с несколькими странами о приеме палестинцев, перемещенных в результате войны, констатирует CNN.
«Если израильтянам удастся вытеснить их, я могу заверить вас, что это положит конец палестинскому делу», — сказал министр иностранных дел.
Египет был первым арабским государством, признавшим Израиль в 1979 году.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил на прошлой неделе, что ведутся переговоры с несколькими странами о приеме перемещенных палестинцев. В числе вовлеченных стран назывались Южный Судан, Сомалиленд, Эфиопия, Ливия и Индонезия, сообщил CNN высокопоставленный израильский чиновник. В обмен на то, чтобы принять часть населения Газы, насчитывающего более двух миллионов человек, по словам чиновника, эти страны хотят получить «значительную финансовую и международную компенсацию».
Неясно, насколько продвинулись какие-либо из этих обсуждений и есть ли вероятность, что они увенчаются успехом. Южный Судан отверг более ранние сообщения о том, что в стране велись дискуссии о переселении палестинцев, назвав их «необоснованными». Индонезия заявила, что готова принять 2000 палестинцев из Газы для лечения, но что они вернутся в Газу, как только поправятся. Ранее в этом году Сомалиленд также заявил, что таких переговоров не было.
Абдельатти сказал, что, хотя Египет поддерживает контакты с Израилем по вопросам безопасности и разведки, он не видит желания политического истеблишмента завершить войну.
«К сожалению, в настоящее время у нас нет партнера в лице Израиля в вопросах мира и создания двух государств, — сказал он. — Сейчас в израильском кабинете министров есть министры, которые не верят в решение о создании двух государств».
Крайне правые министры Израиля, в том числе министр национальной безопасности Итамар Бен Гвир и министр финансов Бецалель Смотрич, призвали к расширению войны в Газе и эмиграции палестинцев из анклава, что, по словам критиков, равносильно этнической чистке.
Абдельатти сказал, что переговоры о прекращении огня и освобождении заложников, однако, продолжаются, добавив, что «мы достигли определенного взаимопонимания по большинству вопросов строительства» в отношении последнего предложения, представленного специальным посланником США Стивом Уиткоффом.
В прошлом месяце США и Израиль отозвали свои переговорные группы из Катара, где проходили переговоры, и Уиткофф заявил, что последний ответ ХАМАС «ясно показывает отсутствие желания достичь прекращения огня».
Министр иностранных дел Египта заявил, что Каир выступает за всеобъемлющее соглашение, которое положит конец войне, вернет заложников, освободит палестинских заключенных и позволит получать гуманитарную помощь. Требование Израиля немедленно разоружить ХАМАС, по его словам, является «невыполнимым» условием на данном этапе переговоров.
«Израиль настаивает на разоружении ХАМАС сейчас. Кто будет это делать? Как мы можем сделать это на местах?» — сказал он, добавив, что Израиль пытался уничтожить группировку в течение 22 месяцев бомбардировок и до сих пор терпел неудачу.
«Нам нужно сейчас добиваться заключения сделки», — сказал Абдельатти. По его словам, в настоящее время в Каире находится делегация ХАМАСА, и переговоры продолжаются с катарцами, американцами и израильтянами.
«Мы можем заключить сделку, если у нас будет политическая воля».