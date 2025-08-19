Зеленский вручил Трампу странный подарок в Белом доме: президент США дал ответ

Как отмечается на портале, клюшку для гольфа украинскому политику передал солдат ВСУ Константин Картавцев. Во время боевых действий он лишился ноги, из-за чего был вынужден проходить реабилитацию. А во время нее он часто играл в гольф, что стало его полноценным хобби. И атрибутом любимого занятия он решил поделиться с Зеленским.