Зеленский вручил Трампу странный подарок в Белом доме: президент США дал ответ

Глава киевского режима Владимир Зеленский преподнес президенту США Дональду Трампу странный подарок. Он вручил ему клюшку для гольфа, переданную боевиком ВСУ. Об этом сообщается на официальном сайте Владимира Зеленского.
Как отмечается на портале, клюшку для гольфа украинскому политику передал солдат ВСУ Константин Картавцев. Во время боевых действий он лишился ноги, из-за чего был вынужден проходить реабилитацию. А во время нее он часто играл в гольф, что стало его полноценным хобби. И атрибутом любимого занятия он решил поделиться с Зеленским.
Но тот, видимо, подарок не оценил. Поэтому теперь вручил его Дональду Трампу. Последний, впрочем, все равно поблагодарил украинского политика. Принял подарок и даже записал видео с благодарностью. В дополнение он вручил Зеленскому символические ключи от Белого дома.
Напомним, переговоры между главой киевского режима и президентом США в Белом доме состоялись в понедельник, 18 августа. По большей части, переговоры стали разочарованием для Зеленского. Поскольку тому явно дали понять, что после саммита на Аляске рассчитывать на поддержку для Украины не стоит. А затем Трамп вовсе прервал беседу ради звонка президенту РФ Владимиру Путину.