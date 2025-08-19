Глава Крыма призвал соблюдать правила информационной гигиены

Сейчас, когда в мире происходят события, которые могут кардинально поменять ситуацию в глобальной политике, очень важно строго соблюдать правила информационной гигиены и доверять только официальным источникам информации, написал в своем Телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксенов.
Напоминая, что мы живем в очень важный исторический период, руководитель региона отметил, что на этом фоне информационные атаки врага «усиливаются, становятся все более массовыми и изощренными».
«Потому очень важно строго соблюдать правила информационной гигиены: не верить слухам, не распространять их, не поддаваться панике и доверять только официальным источникам, — призвал он. — Особенно это касается даже не рядовых граждан, не простых людей, которые, как правило, умеют отделять зерна от плевел, а представителей органов власти. Для них абсолютно недопустимо распространять слухи, тем самым помогая врагу. За это потом будет стыдно всем».
По убеждению Аксенова, такие «сплетники и паникеры» недостойны представлять интересы государства и граждан.