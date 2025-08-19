Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Крыма призвал соблюдать правила информационной гигиены

По его мнению, сейчас крайне важно не верить слухам, не распространять их, не поддаваться панике и доверять только официальным источникам.

Источник: AP 2024

Сейчас, когда в мире происходят события, которые могут кардинально поменять ситуацию в глобальной политике, очень важно строго соблюдать правила информационной гигиены и доверять только официальным источникам информации, написал в своем Телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

Напоминая, что мы живем в очень важный исторический период, руководитель региона отметил, что на этом фоне информационные атаки врага «усиливаются, становятся все более массовыми и изощренными».

«Потому очень важно строго соблюдать правила информационной гигиены: не верить слухам, не распространять их, не поддаваться панике и доверять только официальным источникам, — призвал он. — Особенно это касается даже не рядовых граждан, не простых людей, которые, как правило, умеют отделять зерна от плевел, а представителей органов власти. Для них абсолютно недопустимо распространять слухи, тем самым помогая врагу. За это потом будет стыдно всем».

По убеждению Аксенова, такие «сплетники и паникеры» недостойны представлять интересы государства и граждан.

Узнать больше по теме
Сергей Аксенов: биография и жизненный путь главы Крыма
В сентябре 2024 года политика избрали на пост главы Республики Крым третий раз подряд. Собрали основное из биографии Сергея Аксенова: информацию о его детстве, карьере и работе на должности главы Крыма.
Читать дальше