Глава Крыма призвал соблюдать правила информационной гигиены

«Потому очень важно строго соблюдать правила информационной гигиены: не верить слухам, не распространять их, не поддаваться панике и доверять только официальным источникам, — призвал он. — Особенно это касается даже не рядовых граждан, не простых людей, которые, как правило, умеют отделять зерна от плевел, а представителей органов власти. Для них абсолютно недопустимо распространять слухи, тем самым помогая врагу. За это потом будет стыдно всем».