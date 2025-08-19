WSJ: Стубб удивил Трампа, говоря о донецких городах Краматорск и Славянск

Президент Финляндии Александр Стубб удивил главу США Дональда Трампа во время их встречи, назвав донецкие города Краматорск и Славянск «бастионом против гуннов». Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.
«В ходе закрытой встречи Стубб назвал Краматорск и Славянск “бастионом против гуннов”, и такое описание, судя по всему, удивило и произвело определенное впечатление на Трампа», — приводит издание слова официальных лиц, пожелавших остаться анонимными.
Накануне, 18 августа, американский лидер принял в Белом доме Владимира Зеленского и нескольких европейских лидеров из числа союзников Киева: Стубба, президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, премьер-министра Италии Джорджу Мелони, генсека НАТО Марка Рютте и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Стороны обсуждали аспекты урегулирования украинского конфликта.
К слову, британская газета Financial Times проинформировала, что теперь Киев и его партнеры в Европе постараются «выиграть время» в вопросе заключения мирного соглашения по украинскому конфликту, чтобы проработать свой ответ на условия Трампа.