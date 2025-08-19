В США сравнили, как Трамп встречал Путина и Зеленского

Приветствие президентом США Дональдом Трампом Владимира Зеленского не дотянуло до красной дорожки для президента РФ Владимира Путина, отметила американская газета Washington Post.
Издание сравнило, как Трамп встречал Путина и Зеленского. В публикации отмечается, что когда машина Зеленского подъехала ко входу в вестибюль Западного крыла, Трамп поднял кулак, после чего «тепло пожал ему руку и обнял за плечи». «Однако это приветствие не дотянуло до красной дорожки и пролета бомбардировщика B-2, который встретил Путина», — говорится в тексте.
18 августа Трамп принял в Белом доме Зеленского и европейских лидеров.
Как писала британская газета The Sun, Зеленский сказал Трампу, что надел на встречу с ним свой лучший костюм.
Daily Mail отмечала, что на встрече Зеленский выглядел так, будто у него проблемы с пищеварением.