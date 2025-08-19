Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США сравнили, как Трамп встречал Путина и Зеленского

Газета Washington Post указала на то, что прием Зеленского не дотянул до красной дорожки для Путина.

Источник: Аргументы и факты

Приветствие президентом США Дональдом Трампом Владимира Зеленского не дотянуло до красной дорожки для президента РФ Владимира Путина, отметила американская газета Washington Post.

Издание сравнило, как Трамп встречал Путина и Зеленского. В публикации отмечается, что когда машина Зеленского подъехала ко входу в вестибюль Западного крыла, Трамп поднял кулак, после чего «тепло пожал ему руку и обнял за плечи». «Однако это приветствие не дотянуло до красной дорожки и пролета бомбардировщика B-2, который встретил Путина», — говорится в тексте.

18 августа Трамп принял в Белом доме Зеленского и европейских лидеров.

Как писала британская газета The Sun, Зеленский сказал Трампу, что надел на встречу с ним свой лучший костюм.

Daily Mail отмечала, что на встрече Зеленский выглядел так, будто у него проблемы с пищеварением.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше